Правительство Крыма меняет формат работы

Правительство Крыма решило изменить форматы работы.

«Если ранее, до активной фазы коронавирусной инфекции, мы практиковали выезды в регионы и проведение на местах заседаний Совета министров Республики Крым, в том числе приглашая представителей общественности, то в данный момент в связи с требованиями противоэпидемиологических норм появилась необходимость в смене подходов», – заявил глава РК Сергей Аксенов.



Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава республики констатировал, что многие вопросы, особенно находящиеся в компетенции глав администраций городов и районов, не решаются своевременно, а поступающая с мест информация от руководителей на местах оказывается необъективной.

«Именно поэтому сформирован перечень вопросов, по которым будут оцениваться должностные лица – главы администраций, министры, а также все те, чья деятельность связана с конкретным муниципальным образованием», – сообщил Аксенов.



Теперь планируется раз в неделю выезжать в регионы и оценивать деятельность чиновников. «Основные вопросы, по которым будет проходить оценка: доходы муниципалитета, ценообразование на продовольственные товары и лекарственные препараты, а также их логистика, обеспечение льготными лекарствами, вопросы закрепления земли и имущества за муниципалитетами, тарифная политика, в том числе предоставление услуг населению по содержанию в чистоте подъездов и придомовых территорий, расписание движения общественного транспорта и так далее, – уточнил глава РК. – Времени на отработку всех вопросов по итогам выезда – неделя. После этого каждую среду будет проходить совещание, в рамках которого разбираем посещенный регион по полочкам.

Ожидаю, что, с учетом соблюдения противоэпидемиологических мероприятий при посещении муниципалитетов, коллеги не будут проводить совещания, а займутся активной работой «в поле». Считаю, что данный инструмент покажет свою эффективность».

Более подробно о новом формате работы обещают рассказать 7 декабря в рамках заседания Совета министров Крыма.

Симферополь, Лиана Макоба

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