«Аэрофлот» существенно урезал программу полетов в Крым и Краснодарский край

«Аэрофлот» существенно сократил полетную программу на юг России: из зимнего расписания исчезли более 1 тысячи 200 прямых рейсов из регионов на черноморские курорты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце сентября «Аэрофлот» анонсировал продление на зимний сезон рейсов из 13 городов в Симферополь, Сочи и Краснодар, заявив об их высокой востребованности.

Однако уже с 8 ноября было сокращено 640 вылетов, еще 530 отменяются с 1 января. 10 маршрутов в Симферополь и Краснодар отменены полностью, отмечают «Известия». Из Уфы, Перми, Мурманска, Сургута и Тюмени с начала января и до конца марта в Крым можно будет добраться только с пересадками, так как «Аэрофлот» был единственным прямым перевозчиком.

В самой компании сокращение полетной программы пока не комментируют. Эксперты отмечают, что данное решение могло быть принято под влиянием жестких антиковидных мер, предпринятых курортными регионами в октябре – ноябре. Существенную роль сыграло и намерение властей разрешить покупку авиабилетов только при наличии QR-кода. Отмечается, что теперь в законопроект, скорее всего, будут внесены послабления, по крайне мере, Минтранс уже подготовил новый регламент использования сертификатов о вакцинации авиапассажиров: при покупке билетов документ требовать не будут.

Симферополь, Лиана Макоба

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