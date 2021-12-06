В Крыму ДТП на курортной трассе превратилось в бойню

ДТП на трассе Симферополь – Ялта превратилось в бойню.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Заречное. Дорогу не поделили ВАЗ и Шкода. В самой аварии никто не пострадал. Но водитель иномарки решил наказать владельца отечественной легковушки, назначив его виновником ДТП и бросившись с кулаками. На помощь потенциальной жертве бросились 3 человека (по одной версии они были пассажирами ВАЗа, по другой – просто очевидцами). Но их численный перевес был недолгим. На помощь нападавшему подоспели несколько легковых машин и микроавтобус, из которых выскочили два десятка разгоряченных «мачо» и избили водителя ВАЗа и его группу поддержки. Один из пострадавших заявил, что все нападавшие были пьяны.

Сейчас в происшествии разбирается полиция.

Симферополь, Лиана Макоба

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