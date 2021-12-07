Аксенов назвал крымских депутатов «метателями дерьма»

Глава Крыма Сергей Аксенов обрушился с критикой на местных чиновников и депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня Аксенов заявил, что череда отставок в органах власти республики не закончена:

«Строится огромное количество объектов. Задачи, связанные в том числе с нормализацией общественного транспорта, с уборкой, с тарифной политикой по уборке МКД и так далее – это вопросы, которые находятся постоянно на контроле. Пока большинство из них не решено и не доведено до нужного показателя, – заявил глава РК. – То есть, будет дана оценка и будут учтены все аспекты деятельности должностных лиц. Поэтому возможны отставки до конца года».

Досталось от него и депутатам:

«Их задача тоже участвовать в повышении качества жизни и помощи гражданам на месте, а не интриговать в случае назначения мэра и должностных лиц, – подчеркнул Аксенов. – А то, как правило, в муниципалитетах активность проявляется только когда интриги надо начинать плести. И поехали – включаются все штатные метатели дерьма».

Председателя Госсовета РК Владимиру Константинову предложено дать оценку работе депутатов и членов партии «Единая Россия». Особое внимание уделят тем, кто, по словам Аксенова, много выступает в соцсетях, но не появляется на местах.

Симферополь, Лиана Макоба

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