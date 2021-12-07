Путин в шаге от победы над Украиной – Порошенко

Запад должен быстрее понять, что Украину спасёт только предоставление Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО на ближайшем саммите Североатлантического альянса в 2022 году в Мадриде. В ином случае «свободный мир» проиграет, а Владимир Путин «одержит победу» и уничтожит украинскую государственность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-президент Украины, а ныне депутат украинского парламента и глава партии «Евросолидарность» Пётр Порошенко.

Он напомнимл, что Бухарестский саммит НАТО 2008 года уже подготовил текст по предоставлению Украине ПДЧ, однако тогда документ помешала принять позиция Германии и Франции.

«Я бы поставил на первое место предоставление и подтверждение чёткой перспективы членства Украины в НАТО. Подтверждение Бухарестского саммита 2008 года, подтверждение, имеет ли Украина перспективу стать членом НАТО.

Уже в 2022 году, на Мадридском саммите НАТО, Украина должна получить план действий для вступления в НАТО. Если Украина его получит – это будет победа свободного мира, а если не получит – это будет победой Путина над Украиной», – приводит слова Порошенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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