Смертность от коронавируса в Крыму остается очень высокой

В Крыму за сутки зарегистрирован 361 новый случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 25 человек. Это самый высокий уровень суточной смертности за весь период пандемии. Впервые он был зафиксирован 26 ноября. Если соотнести число заболевших за минувшие сутки с числом умерших, то летальность на 6 декабря составит 6,9%.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 122 тысячи 285 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 774 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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