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Вторник, 7 декабря 2021, 10:59 мск

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Глава крымского представительства «Аэрофлота» найден мертвым в рабочем кабинете

Глава крымского представительства авиакомпании «Аэрофлот» найден мертвым в офисе компании в Симферополе.

За четыре дня до своей смерти 56-летний Роберт Валеев приказал выключить все камеры в офисе рядом со старым аэропортом, пишет telegram-канал «Mash на волне». Он должен был лететь в командировку в Москву на встречу с руководством. Когда руководитель представительства в назначенный час не вышел из кабинета, подчиненные обеспокоились, взломали дверь и обнаружили Валеева мертвым.

По словам очевидцев, Валеев обвинял двух человек в попытках «попилить» бюджет крымского подразделения компании.

В головном представительстве «Аэрофлота» произошедшее не комментируют.

По факту гибели Валеева возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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