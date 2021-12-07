В двух районах Крыма «забили» на доходную часть бюджета

В Крыму глав двух районов привлекут к дисциплинарной ответственности за плохую работу по привлечению доходов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о ненадлежащем пополнении бюджета сегодня сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

«Бахчисарайский и Раздольненский районы не направили ни одного запроса в налоговые органы по выявлению правообладателей. Их доходы не интересуют от слова «совсем», – заявила она. – Раз они эту работу не проводят, прошу привлечь к дисциплинарной ответственности эти два района, потому что они у нас проходят по трем доходным источникам с плохой отработкой доходной базы».

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил подготовить в отношении глав администраций Бахчисарайского и Раздольненского районов соответствующие предложения.

В целом, по Крыму доходная часть бюджета на сегодняшний день исполнена на 99,3%. По привлечению доходов лидируют Евпатория, где план выполнен на 119%, Джанкой – 113% и Феодосия – 103,7%.

В Саки и Армянске собрано 96,4% запланированных доходов, в Ялте – 95,4%, в Симферополе – 93%.

Симферополь, Олег Яковенко

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