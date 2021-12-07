российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 декабря 2021, 12:51 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму определились с новым министром культуры

Глава Крыма Сергей Аксенов определился с новым министром культуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущая глава министерства Арина (Вера) Новосельсксая была, не считая Аксенова, единственным членом нового крымского правительства, сформированного в феврале 2014 года, продержавшимся до 2021 года.

Однако в ноябре ее обвинили в получении взятки в размере 25 млн рублей, задержали и этапировали в Москву. По решению суда она пробудет под стражей минимум до 17 января 2022 года.

22 ноября Аксенов ее уволил.

Среди претендентов на освободившееся кресло называли экс-мэра Ялты Андрея Ростенко, однако сегодня глава РК заявил, что министерство культуры возглавит Татьяна Манежина, до этого занимавшая пост первого заместителя министра.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Россия,