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Вторник, 7 декабря 2021, 16:21 мск

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Выйдет вовсе: глава Горсовета Евпатории отказывается от депутатства и других постов

Спикер Евпаторийского совета депутата Олеся Харитоненко, отстраненная от этой должности, заявила о сложении депутатских полномочий.

Как уже сообщал «Новый День», в конце октября Евпаторийский городской суд принял аналогичное решение по ходатайству старшего следователя ГСУ СК Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю. В ходатайстве указывалось, что Харитоненко предъявлено обвинение в совершении преступления.
Горсовет решения суда исполнять не торопился – вопрос рассмотрели только в середине ноября и приняли решение отстранить Харитоненко временно – «на весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от занимаемой должности».
Теперь Харитоненко, не без давления руководства «Единой России», отказывается и от мандата депутата, и от партийных постов.

По данным источников, решение было принято после того, как показания на Харитоненко дал бывший главный архитектор Евпатории, который заявил, что городское руководство давило на него в вопросах изменения целевого назначения земельных участков.

Евпатория, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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