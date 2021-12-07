В Крыму установлен температурный рекорд: воздух в столице республике прогрелся до +21,4 градуса Цельсия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это абсолютный максимум с 1916 года. Предыдущий рекорд составлял +19,4 градуса.

Однако уже 8 декабря к полуострову подойдет холодный фронт. Дневная температура упадет до +8 – +13 градусов. А в четверг похолодает до +4 – +9.

К выходным в Крыму снова потеплеет.

Симферополь, Лиана Макоба

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