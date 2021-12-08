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Среда, 8 декабря 2021, 12:21 мск

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Новогодние каникулы в Крыму обойдутся гораздо дороже, чем в Сочи или Турции

Провести новогодние каникулы в Крыму обойдется гораздо дороже, чем в Сочи или Турции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитическая служба Ассоциации туроператоров России посчитала, во сколько обойдется 10-дневный отдых на двоих на популярных отечественных и зарубежных курортах с вылетом в период с 24 по 30 декабря.

Дешевле всего можно отдохнуть в Сочи – есть туры за 34,5 тысячи рублей. Отметим, что это направление на новогодние праздники по сравнению с периодом конца ноября – начала декабря подорожало на 65%.

На втором месте турецкий Стамбул – минимальный тур обойдется в 53 с небольшим тысячи. (это на 40% выше, чем на прошлой неделе).

В Крыму минимальная стоимость тура составит около 61 тысячи рублей – это больше, чем средняя цена отдыха в Сочи.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»

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