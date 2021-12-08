Главу горсовета Евпатории хотят досрочно лишить полномочий

В Евпатории созывают внеочередное заседание городского Совета депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный вопрос сессии: досрочное прекращение полномочий главы городского округа – председателя горсовета Олеси Харитоненко. По данным источников, вопрос инициировал глава РК Сергей Аксенов.

По мнению наблюдателей, депутаты эту инициативу поддержат – уже есть соответствующее решение, в котором, кстати, содержится один любопытный пункт: уведомить Харитоненко об итогах заседания должны по месту жительства.

Напомним, спикера горсовета временно отстранили только от руководящей должности, депутатские полномочия с нее не сняли. И, по сути, она должна присутствовать на заседании.

Крымский общественник Александр Талипов отмечает, что такая ситуация может сложиться, если тот, кого должны уведомить, находится, например, под домашним арестом.

Напомним, Харитоненко является фигурантом уголовного дела, в октябре ей было предъявлено обвинение.

Евпатория, Олег Яковенко

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