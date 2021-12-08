Севастополь вошел в число регионов с отрицательной рентабельностью бизнеса

Севастополь вошло в число российских регионов с отрицательной рентабельностью бизнеса. Рейтинг составилит аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом в России в первом полугодии 2021 года рентабельность крупных и средних предприятий составила 12,5%. Это самый выскоий показатель с начала 2019 года.

Однако 7 регионов продемонстрировали отрицательную рентабельность, среди них Ингушетия, Чечня, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия. Наибольшее падение зафиксировано в Амурской области – на 27%. Севастополь с показателем минус 4,4% оказался на 4 строчке.

Отметим, что в соседнем Крыму рентабельность составила плюс 1,1%.

Севастополь, Илья Пелехов

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