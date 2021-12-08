Наталья Поклонская заявила, что она и есть Россия и рассказала о роли вечернего платья во внешней политике

Экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская ощутила себя всей Россией и рассказала о роли вечернего платья во внешней политике.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Поклонская, назначенная чрезвычайным и полномочным послом России в Кабо-Верде, перед отъездом к месту службы, дала интервью журналу Tatler, раскрыв интригу своей личной жизни и несколько дипломатических хитростей.

Отметим, что есть негласное правило: дипломат должен быть женат или замужем. Поклонская, как известно, разведена. И вопрос, как она собирается решить эту проблему, поверг ее в легкое замешательство:

«Как же мне правильно ответить? Обычную вещь говорю, а она вызывает какой-то взрыв. Скажу так, спутник жизни есть. Возможность, что он поедет со мной, не исключается».

Поклонская сообщила, что не собирается выкладывать на всеобщее обозрение фото в купальниках, зато обещает фотосессии в вечерних платьях. Для нее это – рабочая одежда:

«Я не Наталья Поклонская, я – Россия там. И должна выглядеть достойно… На торжественных приемах, потому что я представляю всю нашу Россию… Если вечернее мероприятие, то обязательно красивое платье, о котором пусть в хорошем смысле поговорят мужчины-политики, дипломаты. Будем действовать мягкой силой», – раскрыла она один тактический секрет.

Для того, чтобы не терять связь с Россией, Поклонская тщательно продумала повседневное меню:

«Жареная картошка с луком и чесноком – в дни, когда приемов нет. Украинский борщ, самый вкусный... Вареники с творогом, блинчики. Селедки там нет, но мы это переживем. Зато кефаль есть. Я уже все проштудировала».

Напомним, пока Поклонская рекламирует украинский борщ, на Украине суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании Поклонской для избрания ей меры пресечения по делу о госизмене.

Москва, Игорь Юров

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