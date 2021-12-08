Экс-министр культуры Крыма пыталась выйти из-под стражи

Экс-министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская пыталась выйти из-под стражи.

Как уже сообщал «Новый День», Новосельскую обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей. В середине ноября ее задержали, этапировали в Москву и по решению суда заключили под стражу минимум до 17 января 2022 года.

Защита подала апелляцию. Сегодня Московский городской суд вынес решение отказать в освобождении Новосельской из-под стражи.

Москва, Игорь Юров

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