Экс-министр культуры Крыма пыталась выйти из-под стражи

Экс-министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская пыталась выйти из-под стражи.
Как уже сообщал «Новый День», Новосельскую обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей. В середине ноября ее задержали, этапировали в Москву и по решению суда заключили под стражу минимум до 17 января 2022 года.
Защита подала апелляцию. Сегодня Московский городской суд вынес решение отказать в освобождении Новосельской из-под стражи.
Москва, Игорь Юров
© 2021, РИА «Новый День»
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