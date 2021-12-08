Глава Евпатории лишилась депутатского мандата

Спикер Горсовета Евпатории Олеся Харитоненко лишилась депутатского мандата.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня депутаты городского совета большинством голосов решили досрочно прекратить полномочия главы муниципального образования – председателя городского совета.
Сегодня же руководство республиканского отделения «Единой России» приняло решение о приостановке членства Харитоненко в партии.
Евпатория, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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