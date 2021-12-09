Не прошло и трёх суток: Бундестаг экстренно соберётся обсудить скопление войск РФ возле Украины

В немецком парламенте 9 декабря состоятся срочные слушания, посвящённые наращиванию российских войск возле украинских границ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом у себя в Твиттере сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Ожидается,что перед парламентариями с докладом выступят представители правительства Германии. По итогам заседания будет озвучено «недвусмысленное жёсткое предупреждение руководству России».
«В четверг, 9.12, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: «Позиция Федерального правительства в отношении скопления российских войск вдоль государственных границ Украины», – написал Мельник.
Отметим, что 7 декабря президент США и «лидер Свободного мира» Джо Байден уже обращался с той же озабоченностью к российскому президенту на совместной видео встрече.
Владимир Путин ответил ему, что РФ не собирается нападать на Украину, и потребовал, в свою очередь, письменных гарантий от Запада, что НАТО не будет размещать ударные системы на территории соседней страны.
Симферополь, Валентин Карамазов
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