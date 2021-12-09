Киев заявил о готовности пойти на уступки Москве

Украина может пойти на уступки в отношениях с Россией в определённых обстоятельствах.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

По его словам, для этого Москва должна продемонстрировать готовность к встречным шагам. Кроме того, требования России к Украине «должны быть рациональными и законными».

«У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция», – заявил Кулеба.

По мнению экспертов, новый подход Киева, по всей видимости, обусловлен обещанием американского президента на видео встрече с российским коллегой подключиться к процессу урегулирования в Донбассе. «Уступки», о которых идёт речь, скорее всего, касаются обмена пленными и разведения войск, которые могут интенсифицироваться в ближайшее время. Однако Москва уже заявляла, что является только гарантом процесса урегулирования, а не участником кофликта.

По другой версии, страдающая от экономического кризиса Украина готова пойти на взаимную отмену санкций с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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