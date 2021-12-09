В Крыму при резком снижении заболеваемости остается высокой смертность от ковида

В Крыму за сутки зарегистрировано 338 новых случаев коронавирусной инфекции. Официальные показатели заболеваемости вернулись на уровень конца сентября. При этом смертность не снижается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции за минувшие сутки умерли 25 человек.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 122 тысячи 975 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 823 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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