Туристка с Урала обобрала крымских мужчин на несколько млн рублей и сбежала за границу

Жительница Урала обобрала крымских мужчин на несколько млн рублей и сбежала за границу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26-летняя туристка прибыла в Ялту в начале лета и начала активно знакомиться с местными жителями с помощью соцсетей, либо при встречах в городе. Знакомство быстро переходило на этап интимных отношений, и тут выяснилось, что у прекрасной дамы есть финансовые проблемы. Новоиспеченные кавалеры отказать любовнице не могли, и делились с ней деньгами. После этого девица исчезала.

Наконец, один из ялтинцев, который даже взял кредит, чтобы помочь подруге, выложил ее фотографию в соцсетях, и тут выяснилось, что он не одинок – предприимчивая дама собрала с крымских мужчин более 4 млн рублей и уехала на ПМЖ во Вьетнам.

Ялта, Лиана Макоба

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