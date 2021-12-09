Зато у моря: в Крыму и Сочи будут строить высотные дома с микроскопическими квартирами

В Крыму и Сочи будут строить высотные дома с площадью квартир от 15 до 22 метров. Перспективу обсуждали в ходе онлайн-конференции «Рынок недвижимости: итоги-2021».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобное жилье рассчитано не на крымчан, а на обитателей Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников и северных регионов.

Опыт строительства мини-апартаментов есть в Москве. Сейчас там начали строить дома с квартирами площадью от 9 до 15 квадратных метров, правда наибольшим спросом пользуется жилплощадь побольше – от 12 метров. Таким образом приехавшая из провинции молодежь (главным образом) решает вопрос легализации и получения соцгарантий в столице.

В Крыму и Сочи рассчитывают, что жители других регионов будут покупать микроскопические квартиры для работы на дистанте, летнего отдыха или инвестиций. Эксперты оценивают стоимость таких «ячеек» в сумму около 3 млн рублей и считают, что для пары или студента площади менее 20 метров для проживания вполне достаточно – зато у моря.

Другие эксперты уверены, что подобный вариант подходит для краткосрочных инвестиций, так как лет через 10 тренд сойдет на нет, и вложенные средства могут быть потеряны.

Симферополь, Олег Яковенко

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