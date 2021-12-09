В Ялте запретили звуковую рекламу в центре города, на остановках общественного транспорта и набережной. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», нарушителям грозят штрафы, предусмотренные за несоблюдение закона о тишине: 5 тысяч рублей для физических лиц, до 50 тысяч – для должностных и до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

Павленко предложила сообщать о нарушении режима тишины на ее официальной странице в соцсетях.

Ялта, Лиана Макоба

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