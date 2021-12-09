Около 20 процентов заболевших коронавирусом в Крыму были привиты

Менее 3% крымчан заболели коронавирусом после антиковидной вакцинации. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Крыма Константин Скорупский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник подал эту информацию как некое достижение. Однако если проанализировать данные вместе с общей статистикой заболеваемости, картина получается не столь радужная.

По словам того же Скорупского, двумя компонентами вакцины в Крыму привились 746 тысяч 24 человека. 3% от этого количества – около 22 тысяч человек. С начала пандемии в РК коронавирусом заболели 122 тысячи 975 человек, то есть среди зараженных каждый 5 – 6 был привит. А если учесть, что вакцинация от ковида началась в РК только в марте текущего года, и с этого момента до сегодняшнего дня зафиксировано 87 тысяч 185 заболевших, то привитым из них оказывается уже 4-ый.

Кстати, для формирования коллективного иммунитета в Крыму нужно привить не менее 1 млн 213 тыс человек. Исходя из данных Скорупского, план выполнен пока на 61,5%.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2021, РИА «Новый День»