Крым вошел в число регионов, где любят заниматься сексом в машине

Крым вошел в десятку регионов России, где чаще всего занимаются сексом в машине. Опрос провел портал Drom.ru.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером оказалась Амурская область, где хотя бы раз подобным образом развлекались около 73% участников опроса. В среднем по России показатель составляет 67%. В Крыму – 69%.

Комментируя опрос, участники отмечают:

«Не очень удобно было, но романтика…»

«У меня кореш есть, он перекуп, до безобразия суеверный человек, говорит, что бы быстро продать машину, надо сексом в ней позаниматься…»

«Судя по тому, как сейчас разбирают машины на вторичке, сексом в кровати никто не занимается – все исключительно в автомобиле…»

Многие сообщают, что у них секс был не только в машине, но и с машиной:

«Когда салонный фильтр менял. Камасутра отдыхает…»

«Был. Неоднократно. Сначала в Волге. Из-за сломавшегося замка зажигания, из за стартера, из-за заклинивших колодок, и т.п.»

Симферополь, Олег Яковенко

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