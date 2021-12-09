Депутаты Севастополя поддержали законопроект о QR-кодах

В Севастополе поддержали законопроект о QR-кодах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части введения некоторых ограничительных мер в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) рассматривался сегодня на заседании Законодательного собрания города.

Законопроект, предполагающий введение QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид, для посещения общественных мест, поддержали 15 человек, против высказались 4, еще 2 воздержались.

Накануне аналогичное решение принял Госсовет Крыма.

Севастополь, Илья Пелехов

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