Псаки опровергла сообщения о давлении США на Украину с целью предоставить автономию Донбассу

Вашингтон не вынуждал Киев предоставить особый статус Донбассу (прописан в Минских соглашениях – прим. «НД»), а утверждения об этом в СМИ являются ложью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением на брифинге выступила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Информация о давлении со стороны США на Украину, чтобы та предоставила частичную автономию ОРДЛО (ЛДНР – прим. «НД»), является абсолютно ложной».

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на «высокопоставленные источники» сообщило, что администрация Байдена готова надавить на Зеленского в вопросе предоставления Донбассу автономии, согласно Минским соглашениям.

При этом отмечалось, что следует идти на уступки Москве таким образом, чтобы в Кремле этого не почувствовали.

«Задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту Путину», – сообщало американское издание.

По мнению экспертов, подключение США к процессу урегулирования в Донбассе приведёт к некоторому спаду напряжённости на линии фронта и к активизации процесса обмена пленными. Политические пункты Минских соглашений администрация Зеленского не способна выполнить даже при всём желании угодить Вашингтону, так как попытка их реализации сразу же обернётся кризисом государственной власти.

Симферополь, Валентин Карамазов

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