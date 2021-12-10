Зеленский просил Байдена уговорить Путина на личную встречу

После публикации отчётов администраций глав США и Украины о звонке Байдена Зеленскому, выяснилась ещё одна деталь разговора, не попавшая в пресс-релизы.
Оказывается, украинский президент всячески давал понять американскому коллеге, что очень хочет встречи тет-а-тет с российским лидером.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об инициативе Зеленского сообщил в эфире украинского телевидения замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.
По его словам, Зеленский во время телефонного разговора «подтвердил Байдену, что лично готов обсудить с Владимиром Путиным тему урегулирования в Донбассе».
Отметим, что слова украинского президента трудно оценить иначе, как намёк Байдену уговорить Путина согласиться на личную с ним встречу.
Напомним, в Москве не раз заявляли, что президент РФ готов обсуждать с президентом Украины только межгосударственные отношения. Вопросы мира в Донбассе Зеленский должен решать с главами ДНР и ЛНР, так как Россия не является стороной конфликта.
Симферополь, Валентин Карамазов
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