Зеленский просил Байдена уговорить Путина на личную встречу

После публикации отчётов администраций глав США и Украины о звонке Байдена Зеленскому, выяснилась ещё одна деталь разговора, не попавшая в пресс-релизы.

Оказывается, украинский президент всячески давал понять американскому коллеге, что очень хочет встречи тет-а-тет с российским лидером.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об инициативе Зеленского сообщил в эфире украинского телевидения замглавы Офиса президента Украины Андрей Сибига.

По его словам, Зеленский во время телефонного разговора «подтвердил Байдену, что лично готов обсудить с Владимиром Путиным тему урегулирования в Донбассе».

Отметим, что слова украинского президента трудно оценить иначе, как намёк Байдену уговорить Путина согласиться на личную с ним встречу.

Напомним, в Москве не раз заявляли, что президент РФ готов обсуждать с президентом Украины только межгосударственные отношения. Вопросы мира в Донбассе Зеленский должен решать с главами ДНР и ЛНР, так как Россия не является стороной конфликта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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