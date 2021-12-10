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Пятница, 10 декабря 2021, 12:37 мск

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Украинцев вынуждают ходить за продуктами со старыми наволочками

На Украине запретили супермаркетам бесплатно раздавать пластиковые пакеты покупателям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о целлофановых мешках и так называемых «маечках», в которые расфасовывают сыпучие продукты и хлеб, кладут перед взвешиванием фрукты и овощи, а также сырые мясо и рыбу. Теперь их можно только продавать.

Установлены единые тарифы для всей страны: мешок без ручек и доковых складок стоит 2 гривны (5,5 рублей или 0,08 доллара), пакет с ручками без боковых складок – 2,5 гривны (около 7 рублей или 1 доллар), с ручками и боковыми складками – 3 гривны (более 8 рублей или 1,2 доллара).

Если магазин будет распространять пакеты бесплатно, то получит штраф в размере от 1700 до 3400 гривен, а в случае повторного нарушения – от 3400 до 8500 гривен.

Запрет является первой частью государственной программы сокращения потребления пластика. С марта 2022 года использовать такие пакеты можно будет только для сыпучих продуктов и сырого мяса с рыбой, а с 2023 года пластиковые мешки должны совсем исчезнуть.

Украинцы восприняли запрет неоднозначно: большинство не прочь улучшить экологию, но возмущены тем, что за мешок придется платить дважды, так как уверены, что стоимость упаковки уже включена в цену товара. И недовольны тем, что им не предложили никакой альтернативы.

Продавцы на рынках советуют покупателям нашить мешочков из старых наволочек и ходить в магазин с ними – и экологично, и экономично. Правда, с чем ходить за сырым мясом, пока не придумали.

Киев, Платон Ефимчук

© 2021, РИА «Новый День»

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