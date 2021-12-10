В Крыму меняется погода

В Крыму ожидаются дожди и сильный ветер.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня ночью к полуострову подойдет фронтальный циклон. Он принесет дожди. Сегодня ночью юго-восточный ветер усилится до 13 м/сек, в некоторых района – до 18-23 м/сек.
Днем дождя не ожидается, ветер ослабнет, будет тепло – до +16 градусов. В воскресенье – до +17.
Но уже на следующей неделе к Крыму подойдет полярный фронт: ночные температуры не превысят +6 градусов, дневные – +9.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2021, РИА «Новый День»
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