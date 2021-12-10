В Чечне задержали мужчину, совершившего ряд тяжких преступлений в Крыму

В Чечне задержали мужчину, скрывавшегося от правосудия за преступления в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержанный входил в состав организованной преступной группировки и совершил на территории полуострова ряд тяжких преступлений, в том числе убийство группой лиц по предварительному сговору, сопряженным с разбойным нападением с применением оружия, сообщили в ФСБ.

В 2018 году он покинул Крым и был объявлен в федеральный розыск. Как выяснилось, 4 года мужчина скрывался в Чечне. Сейчас его этапировали в РК и заключили под стражу.

Симферополь, Лиана Макоба

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