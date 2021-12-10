В Феодосии назначили нового главу городской администрации

В Феодосии прошел конкурс на должность главы городской администрации. Прежний мэр Сергей Бовтуненко ушел в отставку 26 октября после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о желании занять его кресло заявили 6 человек:

первый заместитель, она же временно исполняющая обязанности главы администрации Феодосии Светлана Дорош;

военный пенсионер Константин Ждановский;

шеф-редактор ГУП РК «Крымский туристический центр» Виктория Иванова;

безработный Евгений Игнатьев;

директор Феодосийского хлебокомбината «Крымхлеб» Андрей Лебедев;

индивидуальный предприниматель Максим Онищенко.

Сегодня кандидаты представили свои программы конкурсной комиссии. В итоги в финал вышли Андрей Лебедев (набрал 77 баллов) и Максим Онищенко (64 балла).

Откладывать дело в долгий ящик не стали: сегодня же собрали сессию горсовета, на которой главой городской администрации назначили Лебедева. За него проголосовали 26 из 27 присутствующих депутатов.

Андрею Лебедеву 37 лет. Он родился и до 2014 года жил в Донецке. Когда в Донбассе начались военные действия переехал в Крым и впоследствии возглавил феодосийский филиал предприятия «Крымхлеб».

Феодосия, Олег Яковенко

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