В Крыму за сутки зафиксировано два взрыва газа в жилых домах

В Крыму за сутки зафиксировано два взрыва газа в частных жилых домах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером в Евпатории в частном доме взорвался газовый баллон. Пострадал 84-летний мужчина. Проверку инцидента проводят следственный комитет и прокуратура.
Минувшей ночью в селе Веселое под Судаком в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме были частично повреждены конструкция кровли и опорной стены на площади 15 квадратных метров. Пострадал 57-летний мужчина.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2021, РИА «Новый День»
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