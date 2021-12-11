В Крыму за сутки зафиксировано два взрыва газа в жилых домах

В Крыму за сутки зафиксировано два взрыва газа в частных жилых домах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера вечером в Евпатории в частном доме взорвался газовый баллон. Пострадал 84-летний мужчина. Проверку инцидента проводят следственный комитет и прокуратура.

Минувшей ночью в селе Веселое под Судаком в результате хлопка газовоздушной смеси в частном доме были частично повреждены конструкция кровли и опорной стены на площади 15 квадратных метров. Пострадал 57-летний мужчина.

Симферополь, Олег Яковенко

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