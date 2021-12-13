Крымские бюрократы несколько лет не могут посчитать свои ноутбуки, принтеры и прочую дорогую технику

Крымские министерства и ведомства 4 года не смогли сосчитать имущество, которым пользуются для работы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2017 году совмин Крыма принял многостраничное распоряжение 1404-р «О принятии в государственную собственность Республики Крым из федеральной собственности движимого имущества». В нем перечислялось все имущество, которое передавалось Совмину и связанным с ним организациям.

В госсобственность РК – без конкретной привязки к ведомствам – было передано 1 тыс 600 единиц оргтехники различной стоимости.

Распоряжение имело 50 приложений с перечнями еще тысяч компьютеров, принтеров, плоттеров, серверного оборудования, сейфов и мебели, которые передавались каждому подразделению власти.

Список компьютеров, переданных Министерству культуры, например, включал 14 пунктов. Министерство сельского хозяйства получило 22 единицы оргтехники, министерство внутренней политики и связи – 132.

Комитет по охране культурного наследия получил всего пять компьютеров и три принтера, остальное взял мебелью: пять брифинг-столов и 24 стула для посетителей. Госкадастр получил 90 шкафов, 60 кресел и 30 стульев, 120 единиц оргтехники.

Комитет по противодействию коррупции получил мебель (25 единиц) и пять разных ноутбуков.

Штабу народного ополчения перепало 26 шкафов, 35 стульев и пять ноутбуков.

Исполнительные органы государственной власти должны были приять, как положено, все перечисленное имущество и проинформировать об этом Совмин до 25 декабря 2017 года. Потом этот срок несколько раз переносился. Как оказалось, распоряжение не выполнено до сих пор.

Теперь Совмин принял очередное распоряжение – отчет о сохранности и использовании имущества нудно сдать в декабре 2022 года.

Симферополь, Ольга Картошина

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