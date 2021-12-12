Захарова обвинила НАТО в переброске боевиков на Украину

Североатлантический альянс накачивает оружием и боевиками Украину с целью усиления дестабилизации вокруг Донбасса, Крыма и в Черноморском регионе в целом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, прямые военные контракты стран НАТО с Киевом уже исчисляются миллиардами долларов.

«Регион, непосредственно Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее, причем это многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты. Речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков», – отметила Захарова.

По всей видимости, речь идёт о боевиках экстремистских военизированных формирований с Ближнего Востока, которых поддерживают и финансируют США и Турция.

Кроме того, Захарова назвала недавнее продвижение украинского военного судна в направлении Керченского пролива, не реагировавшего на предупреждения российских пограничников, «провокацией в целой цепочке провокаций».

Симферополь, Иван Капустин

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