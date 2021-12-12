Украинский генерал: Встреча с Байденом входит в план «нападения Путина на Украину»

Бурное возмущение Запада и видео-звонок Байдена, последовавшие после «угрозы вторжения» РФ на Украину, нужны были президенту Путину для того, чтобы подробно узнать о мерах возможного реагирования США и ЕС и получше подготовиться к уже «полномасштабному нападению» на «Незалежную».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил министр обороны Украины в 2014-2019 годах генерал армии Степан Полторак.

По его словам, встреча с Байденом якобы позволила российскому лидеру узнать о «цене вторжения» и получить время на подготовку к контрмерам против санкций перед вторжением в конце декабря-начале января.

«В последнее время Россия начала проводить мероприятия, которые как раз свидетельствуют о том, что она готовится к широкомасштабной войне. И думать о том, что этого не произойдет, я думаю, что это просто потеря времени. На самом деле, Путин никогда в жизни не откажется от такой цели. Наивысшая точка кипения относительно обстановки, которая сложилась на границе, как раз приходится ко времени на конец года-начало следующего года», – прогнозирует экс-министр.

«Благодаря работе наших партнеров европейских, благодаря работе наших партнеров и друзей в США, разговору Путина с Байденом, благодаря работе дипломатов нашей страны, по моему глубокому убеждению, мы временно отодвинули агрессию Российской Федерации от Украины… Не нужно недооценивать Путина – он сейчас это время, которое, по нашему мнению, есть у всех, использует для того, чтобы максимально подготовиться к санкциям, минимизировать потери, найти пути обхода этих санкций, а потом снова с оружием прийти в Украину», – приводит слова Полторака «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»