Берлин отказался давать Вашингтону гарантии приостановки «Северного потока-2» после его запуска

В Германии опровергли сообщения о том, что обострение ситуации вокруг Украны может повлечь приостановку прохождения газа по трубопроводу «Северный поток-2», когда он уже начнёт функционировать.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве ФРГ.

По словам собеседника издания, никаких гарантий остановки работы уже действующего газопровода правительство Германии дать Госдепу не может, так как это исключительно компетенция уполномоченного немецкого регулятора.

«На данный момент в такой гарантии нет необходимости... До тех пор, пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство Шольца не имеет механизмов для вмешательства в работу проекта», – отметил источник в немецком руководстве.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток-2» не будет работать в случае обострения ситуации вокруг Украины.

«Если газопровод когда-то и начнет функционировать, крайне маловероятно и трудно представить, что это продолжится, если Россия возобновит агрессию против Украины, если она вновь начнет предпринимать агрессивные действия», – грозил Блинкен.

Симферополь, Валентин Карамазов

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