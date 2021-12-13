Эпидемическое чудо: выявляемость ковида в Крыму продолжает стремительно снижаться

Крым продолжает демонстрировать чудеса в сфере медицины вообще и эпидемиологии в частности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие сутки в республике зарегистрировано 252 новых случая коронавирусной инфекции. Менее чем за месяц – с 20 ноября выявляемость инфекции снизилась более чем в 3,5 раза. В целом по России этот показатель за тот же период снизился всего на 20%. При этом в соседнем Севастополе, где выявляемость пошла вниз еще с 9 ноября, сокращение более чем за месяц составило всего 2,3 раза.

Чем объясняется «крымское эпидемическое чудо» накануне традиционного новогоднего туристического всплеска, сказать трудно: о каких-то новых методиках профилактики и лечения инфекции или суперэффективных лекарствах в РК не заявлялось.

Да и смертность от ковида в республике остается на очень высоком уровне: 12 декабря скончались еще 23 человека. Число умерших составляет почти 10% от заболевших, между тем как в целом по России – 3,8%, в Севастополе – 2,5%.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 124 тысячи 143 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 917 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

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