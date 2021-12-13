В Крыму автомобиль снес с дороги детей, есть погибшие

В Симферопольском районе насмерть сбили 13-летнего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД по РК, трагедия произошла вечером 12 декабря в селе Краснолесье. 13-летние мальчик и девочка шли по обочине дороги (тротуара в этом месте нет), когда на них наехал автомобиль Acura MDX. Подростков госпитализировали. Девочка в больнице скончалась.

Водитель заявил, что перед ним резко затормозила синяя «Нива», и, чтобы уйти от столкновения, он взял резко вправо, выехал на обочину и сбил детей.

Сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя признаки опьянения, он признался, что перед тем, как сеть за руль, выпил 50 граммов водки.

По факту ДТП проводя проверки полиция и прокуратура.

Симферополь, Олег Яковенко

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