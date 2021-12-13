В Крыму проводят уникальную операцию по фаллопротезированию

В Ялте проводят уникальную операцию по фаллопротезированию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», операция идет в Ливадийской больнице. У пациента из-за онкологического заболевания пришлось удалить часть полового члена. Сейчас врачи восстанавливают не только орган, но его репродуктивную функцию.

Операцию проводят московские специалисты с помощью ялтинских медиков, сообщают «Вести. Крым».

Ялта, Олег Яковенко

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