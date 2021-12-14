Смертность от ковида в Крыму остается на высоком уровне

В Крыму за сутки зарегистрировано 219 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от инфекции умерли 25 человек. Напомним, что это максимальный уровень суточной смертности за период пандемии. Впервые он был зафиксирован 26 ноября на фоне резкого снижения выявляемости инфекции. И с тех пор число летальных исходов колеблется в пределах 23 – 25 в день.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 124 тысячи 362 зараженных, жертвами ковида стали 3 тысячи 942 крымчанина.

Симферополь, Лиана Макоба

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