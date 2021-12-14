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Вторник, 14 декабря 2021, 12:33 мск

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Житель Севастополя напал на мать с электрочайником

В Севастополе задержали мужчину, напавшего на собственную мать.

Как сообщили РИА «Новый День» в городском УМВД, 33-летний горожанин любит выпить. Это и стало причиной конфликта: женщина в очередной раз высказала сыну неудовольствие его образом жизни. Мужчину ответил неласково. Словесная перепалка окончательно вывела его из себя: он схватил со стола электрический чайник и ударил мать по голове. 56-летняя женщина обратилась в больницу и в полицию.

Дебошира задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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