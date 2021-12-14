В Крыму отправили в отставку очередную муниципальную главу

В Саки досрочно отправили в отставку главу муниципального образования – председателя горсовета Елену Минакову. Соответствующее решение принял городской Совет депутатов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Минакова с декабря 2014 года до октября 2019 года была первым заместителем главы администрации города, потом была избрана председателем горсовета.

Эта четвертая отставка среди глав крымских муниципалитетов за последние 2 месяца.

Саки, Олег Яковенко

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