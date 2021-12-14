В общественном транспорте Крыма будут требовать QR-код: где и у кого

С 15 декабря в Крыму отменяется режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. Соответствующие изменения были внесены в действующий на территории республики режим повышенной готовности в начале месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», послабления касаются только тех, у кого есть «сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании или QR-код полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг», – уточнили в правительстве РК.

С 15 декабря для данной категории крымчан возобновляется действие льгот в общественном транспорте. Но если в автобусах, троллейбусах и трамваях QR-код спрашивать не будут, то вот в пригородные поезда без него будет не попасть.

По информации Южной пригородной пассажирской компании, при оформлении льготных билетов на пригородные поезда крымчане старше 60 лет должны будут предъявлять сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19.

Симферополь, Лиана Макоба

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