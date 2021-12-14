На Украине вводят упрощенный порядок предоставления гражданства россиянам

Верховная рада приняла законопроект об упрощенном порядке предоставления гражданства Украины жителям России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о россиянах, которые смогут доказать, что подверглись на родине преследованиям по политическим убеждениям. Кроме того, получить паспорт станет проще любым иностранцам, имеющим «выдающиеся заслуги перед Украиной»; участвовавшим в военных действиях в Донбассе на украинской стороне; тем, кто служит в ВСУ и награжден госнаградой; тем, принятие кого в гражданство Украины составляет государственный интерес.

Людям, подпадающим под эти категории, для получения гражданства Украины нужно будет просто подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства.

За принятие закона сегодня проголосовали 285 парламентариев при 226 необходимых голосах.

Каким образом россияне, желающие получить гражданство Украины, должны подтвердить, что дома их преследовали по политическим мотивам, пока не уточняется.

Киев, Платон Ефимчук

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