Шторм принесет в Крым зиму

В Крыму ожидается шторм, после которого придет зима.

Как уже сообщал «Новый День» в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря на полуострове ожидаются дожди, местами сильные; северо-восточный ветер усилиться до 15-20 м/с. Будет прохладно – не выше +9 днем.

К концу недели ветер сменится на северо-западный, а дождь перейдет в снег. Днем в пятницу и субботу ожидаются нулевые температуры.

Симферополь, Лиана Макоба

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