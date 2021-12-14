Когда мэр – боксёр: паника вокруг «российского вторжения» обернулась новой головной болью для киевлян

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне глубокого экономического, энергетического, коммунального и эпидемиологического кризиса в украинской столице активно присоединился к пропагандистской кампании вокруг скорого российского вторжения на Украину.

По его словам, нападение РФ неизбежно, поэтому столица готовится к введению чрезвычайного положения, а по всему Киеву объявлен сбор резервистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кличко рассказал немецкому таблоиду Bild.

«Мы готовимся по всей Украине к тому, что президент России Владимир Путин отдаст приказ о войне, а российские войска атакуют Украину, как они это сделали в 2014 году. В моем родном городе Киеве мы готовимся к чрезвычайной ситуации, и я, как мэр, организовываю гражданскую оборону. Мы приступили к набору и обучению резервистов», – доложил киевский мэр.

Он раскритиковал всех тех, кто на Западе и на Украине подвергает сомнению «российскую агрессию».

«Сейчас я все время слышу, что некоторые политики говорят, что Путин не нападет, и что это просто угрозы и игры. Это напоминает мне дискуссии, которые велись перед вторжением 2014 года. Уже тогда почти все международные наблюдатели считали это невозможным», – указал Кличко и неодобрительно высказался о нежелании Берлина снабжать Украину оружием.

«Мы не хотим войны, мы хотим мира. Мы не позволим России вернуть нас в советскую империю, в которой народ Украины не хочет быть. Мы европейская страна, которой больше, чем когда-либо, нужна европейская поддержка!», – призвал мэр Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

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