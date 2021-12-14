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Вторник, 14 декабря 2021, 16:29 мск

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Пункт назначения: в Крыму сбили водителя, только что выжившего в ДТП

В Симферопольском районе сбили водителя, только что выбравшегося из разбитой машины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на трассе «Таврида» в районе села Левадки столкнулись легковые «Сузуки» и «Хавал». Водитель второго автомобиля выбрался из своей разбитой машины и подошел к другому участнику ДТП, остановившемуся на противоположной стороне трассы.

Когда он переходил дорогу, чтобы вернуться к «Хавалу», его снес «Опель Кадет». От полученных травм мужчина скончался в больнице, сообщили в в УГИБДД МВД по РК.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2021, РИА «Новый День»

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