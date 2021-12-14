Зеленский плюнул в спину ушедшей Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский не удержался от раздражённой тирады в адрес ушедшей в отставку Ангелы Меркель в отместку за блокирование правительством ФРГ поставок Киеву средств контрснайперской борьбы и систем уничтожения беспилотников.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», своё неудовольствие действиями бывшего канцлера Зеленский высказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

По его словам, Украина как «демократическое государство» имеет право на оборону, и, в отличие от Меркель, новый глава МИД ФРГ Анналена Бербок это понимает. Однако об отношении нового канцлера Германии Олафа Шольца к поставкам оружия на Украину Зеленский умолчал.

«Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами... Любое демократическое государство, которое защищается от агрессии, должно иметь право на приобретение подобных оборонных инструментов. Но в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх», – высказался украинский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

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