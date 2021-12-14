Президент Финляндии попытался высказать Путину тревогу за Украину, но выслушал озабоченности Кремля

Президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Владимиру Путину после общения российского лидера с президентом США Джо Байденом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в канцелярии финского президента.

Отмечается, что в своей беседе с главой российского государства Ниинисте обсудил ситуацию вокруг Украины, выразив «серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией, и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение».

В пример он привёл внешнюю политику Финляндии, которая «придерживается стабильной линии и «духа Хельсинки» – принципов, заложенных в подписанном в Хельсинки в 1975 году Заключительном акте, который стал основой для работы ОБСЕ».

В свою очередь, в Кремле заявили, что Владимир Путин рассказал финскому коллеге о своём разговоре с Джо Байденом и указал ему на необходимость безотлагательного обсуждения гарантий безопасности России со стороны США и НАТО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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